Cinéma « Z.a.d partout » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 1 mars 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:30:00

fin : 2024-03-01 20:30:00

En présence du réalisateur Henri Poulain Sel et Mazette ont fait partie du groupe de militants qui a occupé la forêt d’Arlon en Belgique, pour la protéger contre un projet immobilier.

Au printemps 2021, la ZAD est démantelée par la police belge. Sel et Mazette décident alors de prendre la route pour garder tendus les liens de la solidarité.

De fermes autogérées en squats, de leur lutte féministe à l’aide aux démunis, elles promènent dans leur petite auto les chansons de leur colère intacte.

Z.A.D partout suit, à hauteur de femmes, cet élan utopiste et la façon dont il change celles qui l’ont initié.

Dans le cadre d’EMIsphère#3

Public: ados-adultes.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



