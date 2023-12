Spectacle « Profileur, conférence humoristique sur les tueurs en série » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 25 février 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:00:00

fin : 2024-02-25 14:30:00

De et par Adrien Beltoise.

Régis Roussin a consacré sa vie à ceux qui sèment la mort : les tueurs en série.

Au travers de cas (très) particuliers, d’anecdotes lourdingues et de données scientifiques discutables, il propose au public d’explorer avec lui les recoins les plus sombres de l’humanité.

Heureusement, pour les guider, il n’a pas perdu son sens de l’humour… noir.

Public: Ados-adultes.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Caen la Mer