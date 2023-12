La cour des contes: Conte policier interactif 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 20 février 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-20

fin : 2024-03-03

« Blanche neige a été tuée… » Le prince Philippe nous met au parfum illico.

Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte.

Il faut trouver le coupable !.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



