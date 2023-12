Spectacle « Exibus » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 18 février 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 16:00:00

fin : 2024-02-18 16:30:00

Histoire ludique et joyeuse, de grandes et petites formes qui s’animent, se rencontrent, s’inventent et se transforment !

Exibus, ce personnage venu d’ailleurs nous emmène dans un monde où différence, reconnaissance de soi et acceptation par les autres, sont autant de chemins à parcourir et à défricher.

La Compagnie Alfred Alerte intervient dans les classes de maternelles Henri-Sellier pour des ateliers danse dans le cadre du projet culturel de l’école.

Tout public.

Histoire ludique et joyeuse, de grandes et petites formes qui s’animent, se rencontrent, s’inventent et se transforment !

Exibus, ce personnage venu d’ailleurs nous emmène dans un monde où différence, reconnaissance de soi et acceptation par les autres, sont autant de chemins à parcourir et à défricher.

La Compagnie Alfred Alerte intervient dans les classes de maternelles Henri-Sellier pour des ateliers danse dans le cadre du projet culturel de l’école.

Tout public

Histoire ludique et joyeuse, de grandes et petites formes qui s’animent, se rencontrent, s’inventent et se transforment !

Exibus, ce personnage venu d’ailleurs nous emmène dans un monde où différence, reconnaissance de soi et acceptation par les autres, sont autant de chemins à parcourir et à défricher.

La Compagnie Alfred Alerte intervient dans les classes de maternelles Henri-Sellier pour des ateliers danse dans le cadre du projet culturel de l’école.

Tout public

.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer