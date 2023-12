Atelier « Kokedama » 10 rue Elsa Triolet Colombelles Catégories d’Évènement: Calvados

Colombelles Atelier « Kokedama » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 16 février 2024, Colombelles. Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:00:00

fin : 2024-02-16 20:00:00 Art végétal japonais, le kokedama fait son apparition progressivement en France.

Le principe consiste à installer des plantes qui vont se développer sur une sphère de substrat recouvert de mousse. Atelier animé par ATIPIC. Public: à partir de 10 ans.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-13

