Atelier « Faire ses graines » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 7 février 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 16:00:00

fin : 2024-02-07 17:00:00

La grainothèque est de retour à la médiathèque.Venez apprendre comment récolter, trier, nettoyer

et conserver les semences de légumes et de fleurs.

En partenariat avec Atipic.

Public: ados-adulte.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



