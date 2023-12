Concert Rebetiko par Aman Dhio 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 4 février 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 16:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00

Découvrez l’univers du Rebetiko, « blues » grec des années 1920, musique migrante, autrefois réprimée.

Ces chants revendiquent la liberté, évoquent le déracinement, l’exil forcé, mais aussi l’alcool, le haschisch, l’amour… Dans ce répertoire, s’invitent d’autres horizons proches :

Turc, kurde ou arménien, musiques traditionnelles qui résonnent toujours aujourd’hui.

Aman Dhio se les réapproprie, tisse de nouvelles couleurs où se mêlent aux voix, les sonorités du violon, de la mandoline, du bouzouki, de l’accordéon et des percussions..

Découvrez l’univers du Rebetiko, « blues » grec des années 1920, musique migrante, autrefois réprimée.

Ces chants revendiquent la liberté, évoquent le déracinement, l’exil forcé, mais aussi l’alcool, le haschisch, l’amour… Dans ce répertoire, s’invitent d’autres horizons proches :

Turc, kurde ou arménien, musiques traditionnelles qui résonnent toujours aujourd’hui.

Aman Dhio se les réapproprie, tisse de nouvelles couleurs où se mêlent aux voix, les sonorités du violon, de la mandoline, du bouzouki, de l’accordéon et des percussions.

Découvrez l’univers du Rebetiko, « blues » grec des années 1920, musique migrante, autrefois réprimée.

Ces chants revendiquent la liberté, évoquent le déracinement, l’exil forcé, mais aussi l’alcool, le haschisch, l’amour… Dans ce répertoire, s’invitent d’autres horizons proches :

Turc, kurde ou arménien, musiques traditionnelles qui résonnent toujours aujourd’hui.

Aman Dhio se les réapproprie, tisse de nouvelles couleurs où se mêlent aux voix, les sonorités du violon, de la mandoline, du bouzouki, de l’accordéon et des percussions.

.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Caen la Mer