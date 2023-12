Lecture « Des écrivains et du sport » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 21 janvier 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21 17:00:00

Aviez-vous déjà imaginé qu’Agatha Christie, Colette, Ernest Hemingway, Jack Kerouac ou Albert Camus soient d’excellents sportifs et que cette pratique ait pu influencer leurs œuvres ?

Cette rencontre avec Julien Legalle autour de son livre Des écrivains et du sport (Éditions du volcan) vous montrera que sport et littérature sont tout à fait compatibles. À partir de 12 ans.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Caen la Mer