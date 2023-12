Nuit de la Lecture 10 rue Elsa Triolet Colombelles Catégories d’Évènement: Calvados

Colombelles

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 21:00:00 18h – ATELIERS Venez personnaliser votre tote-bag ou t-shirt avec la brodeuse numérique, confectionner un badge, colorier ou bricoler de tout votre corps ! En collaboration avec la Micro-Folie Colombelles. Tout public18h – BÉBÉ LECTURE Dans un espace aménagé et chaleureux, venez partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines, sur le thème du corps humain, pour les tout-petits. 0-3 ans / Durée : 1h18h30 – ATELIER BREAK DANCE Vous rêvez de pratiquer le breakdance, ce savant mélange entre art, par son aspect créatif, danse, pour son rapport à la musique, et sport, pour les aptitudes physiques qu’il demande ? Profitez de cet atelier découverte pour débuter avec le groupe SNT Crew ! À partir de 6 ans / Durée : 1h19h30 – VERNISSAGE DE L’EXPOSITION Lignes de corps en présence de la photographe Maud Godignon

Bar à soupes proposé par l’ABC, les Amis de la Bibliothèque de Colombelles 20h30 – MES HEURES SOUTERRAINES

de et par Sylvia Marzolini Mes Heures Souterraines, c’est un voyage physique, gestuel, signé, où le corps exprime de façon très personnelle les mots, les intentions, les silences, les non-dits, les notes de dix chansons. À partir de 12 ans. Durée: 50min.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles 14460 Calvados Normandie

