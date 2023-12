Spectacle « Sonata Flamenca » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 14 janvier 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 16:00:00

fin : 2024-01-14 17:00:00

Les talons frappent la scène, les doigts dansent sur les guitares : l’irrésistible vitalité du flamenco unit musique et danse par des liens indéfectibles.

Folies d’Espagne, fandango, serenata… L’Espagne s’anime devant nous – tantôt avec fougue, tantôt avec nostalgie, mais toujours avec une poétique sensualité.

À partir de 6 ans..

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Caen la Mer