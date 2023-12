Cinéma « Les damnés, des ouvriers en abattoir » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 12 janvier 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:30:00

fin : 2024-01-12 20:30:00

en présence de la réalisatrice Anne-Sophie Reinhardt

Des ouvriers en abattoir, pour certains toujours en poste, racontent le travail. Leurs témoignages révèlent ce que « ce monde à part » aux limites de la condition humaine produit sur la santé des ouvriers. Le film rend compte du combat que les hommes et les femmes qui travaillent en abattoir doivent mener contre leurs propres émotions pour parvenir à « tenir » au quotidien. Tourné en forêt, espace symbolique de refuge et d’isolement, le documentaire ne montre aucune image captée en abattoir. En partenariat avec le Festival À partir du réel / Dans le cadre d’EMIsphère#3.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



