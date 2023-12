Exposition « Lignes de corps » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 9 janvier 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-09

fin : 2024-01-28

La parole est donnée à ces lignes bombées, courbées, arrondies, ces formes potelées, rondes qui font les femmes.

Qu’elles soient contours, cicatrices, vergetures, souvenirs, sources de joie ou de peines, elles sont ce que les femmes sont.

Les photos de Maud Godignon nous montrent la réalité crue et palpable de ces corps féminins.

Leslie Lucas les fait entrer en connexion avec tout ce qu’ils ont de sacré, de spirituel et de divin dans un Big Bang fait d’âme d’or..

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



