Spectacle « papier » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 17 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Par le théâtre avec un nuage de lait.

C’est l’histoire d’une page blanche. Une page blanche qui rêve de belles histoires, comme dans les contes pour enfants. Si les mots lui manquent, il était quand même une fois… Conte de papier pour pop up, origami, ombres chinoises et autres petits plaisirs… Papier s’adresse aux tout petits, eux qui n’ont pas encore les mots.

Dans le cadre de Bébékili 0-3 ans / Durée : 30 min.

2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 16:30:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Theater with a cloud of milk.

This is the story of a blank page. A blank page dreaming of beautiful stories, just like in children?s stories. But if words fail her, once upon a time… A paper tale for pop-ups, origami, shadow puppets and other little pleasures… Papier is aimed at the very young, who don’t yet have the words.

As part of Bébékili 0-3 years / Duration: 30 min

Teatro con una nube de leche.

Esta es la historia de una página en blanco. Una página en blanco que sueña con bellas historias, como en los cuentos infantiles. Pero si las palabras le fallan, érase una vez… Un cuento de papel para pop-ups, origami, sombras chinescas y otros pequeños placeres… Papier es para los más pequeños, que aún no tienen palabras.

En el marco de Bébékili 0-3 años / Duración: 30 min

Vom Theater mit einer Wolke Milch.

Dies ist die Geschichte einer leeren Seite. Eine weiße Seite, die von schönen Geschichten träumt, wie in den Kindergeschichten. Wenn ihr die Worte fehlen, war es trotzdem einmal… Ein Märchen aus Papier für Pop-up, Origami, Schattenspiel und andere kleine Freuden… Papier richtet sich an die ganz Kleinen, die noch keine Worte haben.

Im Rahmen von Bébékili 0-3 Jahre / Dauer: 30 Min

