Jeux « coups de coeur » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 15 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Venez jouer en famille, entre amis ou en solo (on vous présentera des amis !) avec la ludothèque Être et Jouer.

Tout public / Durée : 2h.

2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Come and play with family, friends or solo (we’ll introduce you to some friends!) with the toy library Être et Jouer.

Open to all / Duration: 2 hours

Ven a jugar en familia, con amigos o solo (¡te presentaremos a algunos amigos!) con la ludoteca Être et Jouer.

Abierto a todos / Duración: 2 horas

Spielen Sie mit der Familie, mit Freunden oder allein (wir werden Ihnen Freunde vorstellen!) mit der Ludothek Être et Jouer.

Für alle Altersgruppen / Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité