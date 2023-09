Exposition « dans mes livres, il y a… » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 12 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

De l’illustratrice Corinne Dreyfuss

À hauteur d’enfants, cette exposition propose des images mais aussi des invitations et des espaces pour observer, toucher, jouer, écouter, créer, entrer de plain-pied, les yeux grands ouverts, et tout entier dans l’univers des livres de Corinne Dreyfuss.

Dans le cadre de Bébékili.

0-3 ans.

Vendredi 2023-12-12 fin : 2023-12-30 . .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



By illustrator Corinne Dreyfuss

At a child?s level, this exhibition offers not only images, but also invitations and spaces to observe, touch, play, listen, create, and enter the world of Corinne Dreyfuss? books with eyes wide open.

As part of Bébékili.

ages 0-3

Por la ilustradora Corinne Dreyfuss

A nivel infantil, esta exposición ofrece imágenes pero también invitaciones y espacios para observar, tocar, jugar, escuchar, crear y entrar de lleno en el mundo de los libros de Corinne Dreyfuss, con los ojos bien abiertos.

En el marco de Bébékili.

de 0 a 3 años

Von der Illustratorin Corinne Dreyfuss

Diese Ausstellung auf Kinderhöhe bietet Bilder, aber auch Einladungen und Räume zum Beobachten, Berühren, Spielen, Zuhören, Kreieren, um mit offenen Augen und ganz in die Welt der Bücher von Corinne Dreyfuss einzutauchen.

Im Rahmen von Bébékili.

0-3 Jahre

