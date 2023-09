Spectacle « pareidolies » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 10 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Pa murmure du son.

Dans son jardin sonore, au milieu de ses instruments, il y a lui et il y a l’autre. Lui fait ce qu’il sait faire le mieux : de la musique. C’est son quotidien, sa routine, son passetemps. C’est sa raison d’être là. Mais quand les vibrations de ses instruments ne résonnent plus en lui, il comprend qu’il lui faut affronter quelque chose de nouveau : le changement. En modifiant son environnement, il va alors réinventer son chez-lui et donner un nouveau visage à sa créativité. Les instruments se transforment, chantent, dansent, discutent, se chahutent… Et quand le calme revient enfin, ce n’est que pour mieux accueillir une autre voix. Une voix multiple venant de celui que l’on voyait mais que l’on ne regardait pas… l’autre.

Dans le cadre de Bébékili. 6 mois-5 ans / Durée : 30 min.

Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Pa murmurs sound.

In his sound garden, among his instruments, there’s him and there’s the other. He does what he does best: music. It’s his daily routine, his hobby. It’s his reason for being there. But when the vibrations of his instruments no longer resonate within him, he realizes that he has to face up to something new: change. By modifying his environment, he reinvents his home and gives a new face to his creativity. The instruments are transformed, singing, dancing, chatting, heckling each other… And when calm finally returns, it’s only to welcome another voice. A multiple voice coming from the one we saw but didn?t look at… the other.

As part of Bébékili. 6 months-5 years / Running time: 30 min

El susurro del sonido.

En su jardín sonoro, entre sus instrumentos, está él y está el otro. Hace lo que mejor sabe hacer: hace música. Es su día a día, su rutina, su afición. Es su razón de ser. Pero cuando las vibraciones de sus instrumentos dejan de resonar en su interior, se da cuenta de que tiene que enfrentarse a algo nuevo: el cambio. Modificando su entorno, reinventará su hogar y dará un nuevo rostro a su creatividad. Los instrumentos se transforman, cantan, bailan, charlan, se interrumpen… Y cuando por fin vuelve la calma, es sólo para dar la bienvenida a otra voz. Una voz múltiple que viene de la que vimos pero no miramos… la otra.

En el marco de Bébékili. 6 meses-5 años / Duración: 30 min

Pa flüstert den Klang.

In seinem Klanggarten, inmitten seiner Instrumente, gibt es ihn und es gibt den anderen. Er tut das, was er am besten kann: Musik machen. Das ist sein Alltag, seine Routine, sein Hobby. Das ist sein Grund, hier zu sein. Doch als die Vibrationen seiner Instrumente nicht mehr in ihm widerhallen, begreift er, dass er sich etwas Neuem stellen muss: der Veränderung. Indem er seine Umgebung verändert, erfindet er sein Zuhause neu und gibt seiner Kreativität ein neues Gesicht. Die Instrumente verwandeln sich, sie singen, tanzen, diskutieren, hetzen… Und wenn endlich Ruhe einkehrt, ist es nur, um eine andere Stimme zu empfangen. Eine vielfältige Stimme, die von demjenigen kommt, den man sah, aber nicht ansah… dem anderen.

Im Rahmen von Bébékili. 6 Monate – 5 Jahre / Dauer: 30 Min

