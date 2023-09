Spectacle « Ida y Vuelta » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 9 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Amérique du Sud, Afrique, les chemins des contes se croisent, résonnent dans nos vies aujourd’hui. Les voix des conteuses s’entremêlent, se répondent, un instrumentarium invite au voyage. Venez découvrir et partager les 1ères étapes de création de ce spectacle de contes et musique avec Manzanita & La Fée Quignette.

À partir de 10 ans / Durée : 50 min.

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 16:50:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



South America, Africa, the paths of storytelling intersect, resonating in our lives today. The voices of the storytellers intermingle and respond to each other, while an instrumentarium invites you on a journey. Come and share in the 1st stages of creation of this storytelling and music show with Manzanita & La Fée Quignette.

From age 10 / Duration: 50 min

De Sudamérica a África, los caminos de estos cuentos se cruzan y resuenan en nuestras vidas de hoy. Las voces de los narradores se entremezclan y responden unas a otras, y un instrumental le invita a viajar. Venga a compartir las primeras etapas de la creación de este espectáculo de cuentos y música con Manzanita & La Fée Quignette.

A partir de 10 años / Duración: 50 min

Südamerika, Afrika, die Wege der Märchen kreuzen sich und klingen in unserem heutigen Leben nach. Die Stimmen der Erzählerinnen vermischen sich, antworten einander, ein Instrumentarium lädt zu einer Reise ein. Entdecken und teilen Sie mit Manzanita & La Fée Quignette die ersten Schritte der Entstehung dieses Märchen- und Musikspektakels.

Ab 10 Jahren / Dauer: 50 Min

