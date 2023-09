Atelier « couronne végétale » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 8 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Venez réaliser une couronne végétale pour Noël avec ATIPIC.

À partir de 10 ans / Durée : 2h.

2023-12-08 16:00:00 fin : 2023-12-08 18:00:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Come and make a Christmas wreath with ATIPIC.

From age 10 / Duration: 2 hours

Ven a hacer una corona de plantas para Navidad con ATIPIC.

A partir de 10 años / Duración: 2 horas

Basteln Sie mit ATIPIC einen Pflanzenkranz für Weihnachten.

Ab 10 Jahren / Dauer: 2 Std

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité