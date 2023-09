Concert « Ana Kap » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 3 décembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Ana Kap joue ses propres compositions. On y retrouve l’esprit de l’époque où le jazz était une musique joueuse et populaire, à la fois virtuose et légère, teintée de couleurs balkaniques ainsi que d’une touche fraîche de guinguette. C’est une exploration des timbres instrumentaux qui pourrait nous faire penser aux musiques de film de Federico Fellini, aux compositions du bandonéoniste argentin Astor Piazzolla mais aussi à l’univers de deux albums du trompettiste et compositeur américain Dave Douglas Charms of the night sky et A thousand evenings. Ana Kap joue à la fois sur une profonde maîtrise instrumentale mais aussi sur l’urgence fondamentale de l’improvisation.

Tout public / Durée : 1h.

2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Ana Kap plays her own compositions. Here we find the spirit of a time when jazz was a playful and popular music, both virtuoso and light, tinged with Balkan colors and a fresh touch of guinguette. This exploration of instrumental timbres is reminiscent of Federico Fellini’s film music, the compositions of Argentine bandoneonist Astor Piazzolla, and two albums by American trumpeter and composer Dave Douglas, Charms of the night sky and A thousand evenings. Ana Kap plays with profound instrumental mastery and the fundamental urgency of improvisation.

All audiences / Duration: 1h

Ana Kap interpreta sus propias composiciones. Aquí encontramos el espíritu de una época en la que el jazz era una música lúdica y popular, a la vez virtuosa y ligera, teñida de colores balcánicos y un toque fresco de guinguette. Una exploración de los timbres instrumentales que podría evocar la música de cine de Federico Fellini, las composiciones del bandoneonista argentino Astor Piazzolla o el universo de los dos álbumes del trompetista y compositor estadounidense Dave Douglas Charms of the night sky y A thousand evenings. Ana Kap toca con un profundo dominio del instrumento y con la urgencia fundamental de la improvisación.

Todos los públicos / Duración: 1 hora

Ana Kap spielt ihre eigenen Kompositionen. Der Geist der Zeit, als der Jazz eine spielerische und populäre Musik war, virtuos und leicht, mit Balkanfarben und einem frischen Hauch von Guinguette. Es ist eine Erkundung der instrumentalen Klangfarben, die uns an die Filmmusik von Federico Fellini, die Kompositionen des argentinischen Bandoneonisten Astor Piazzolla, aber auch an die Welt der beiden Alben des amerikanischen Trompeters und Komponisten Dave Douglas Charms of the night sky und A thousand evenings denken lassen könnte. Ana Kap setzt sowohl auf eine tiefe instrumentale Beherrschung als auch auf die grundlegende Dringlichkeit der Improvisation.

Für alle Altersgruppen / Dauer: 1 Stunde

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité