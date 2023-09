RETOUR SUR LA DOUBLE GREFFE DES BRAS DE FELIX GRETARSSON 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 26 novembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Le 12 janvier 1998, la vie de Felix Gretarsson bascule : il est victime d’un grave accident sur une ligne à haute tension. La décharge de 11 000 volts brûle les mains du jeune électricien islandais de 26 ans. Il est plongé dans le coma. Trois mois plus tard, à sa sortie du coma, il se réveille amputé des deux bras. Déterminé à s’en sortir, il se documente sur les greffes, jusqu’à ce jour de 2007, où il provoque une rencontre avec le professeur lyonnais Jean-Michel Dubernard, pionnier mondial de la greffe de mains en 1998. Felix entrevoit l’espoir, vend tout ce qu’il possède en Islande et vient passer les premiers tests en France, en vue de bénéficier d’une greffe bilatérale de bras : une première mondiale. C’est finalement le 13 janvier 2021 que Felix, alors âgé de 48 ans, bénéficie d’une greffe bilatérale de bras. Dans le cadre du festival des Boréales.

Ados-adultes / Durée : 1h15.

2023-11-26 16:00:00 fin : 2023-11-26 17:15:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



On January 12, 1998, Felix Gretarsson?s life was turned upside down when he suffered a serious accident on a high-voltage power line. The 11,000-volt shock burned the hands of the 26-year-old Icelandic electrician. He was plunged into a coma. Three months later, he woke up with both arms amputated. Determined to pull through, he read up on transplants, until one day in 2007, he arranged to meet Professor Jean-Michel Dubernard from Lyon, who had pioneered hand transplants worldwide in 1998. Felix saw hope, sold everything he owned in Iceland and came to France for the first tests, with a view to receiving a bilateral arm transplant: a world first. It was finally on January 13, 2021 that Felix, then aged 48, received a bilateral arm transplant. As part of the Boréales festival.

Adults / Running time: 1h15

El 12 de enero de 1998, la vida de Felix Gretarsson dio un vuelco cuando sufrió un grave accidente en una línea de alta tensión. La descarga de 11.000 voltios quemó las manos de este electricista islandés de 26 años. Entró en coma. Tres meses después, cuando salió del coma, se despertó con los dos brazos amputados. Decidido a salir adelante, leyó sobre trasplantes, hasta que un día de 2007 concertó una cita con el profesor Jean-Michel Dubernard, de Lyon, pionero mundial en trasplantes de manos desde 1998. Félix vio la esperanza, vendió todo lo que tenía en Islandia y vino a Francia para las primeras pruebas, con vistas a recibir un trasplante bilateral de brazo: una primicia mundial. Finalmente, el 13 de enero de 2021, Felix, que entonces tenía 48 años, recibió un trasplante bilateral de brazo. En el marco del festival Boréales.

Adultos / Duración: 1h15

Am 12. Januar 1998 ändert sich das Leben von Felix Gretarsson: Er wird Opfer eines schweren Unfalls auf einer Hochspannungsleitung. Die 11.000 Volt starke Entladung verbrennt die Hände des 26-jährigen isländischen Elektrikers. Er wird in ein Koma versetzt. Als er drei Monate später aus dem Koma erwacht, werden ihm beide Arme amputiert. Entschlossen, es zu schaffen, liest er über Transplantationen, bis er 2007 den Lyoner Professor Jean-Michel Dubernard trifft, der 1998 zum weltweiten Pionier der Handtransplantation wurde. Felix sah Hoffnung, verkaufte alles, was er in Island besaß, und kam nach Frankreich, um die ersten Tests für eine weltweit erste beidseitige Armtransplantation zu absolvieren. Am 13. Januar 2021 erhielt der 48-jährige Felix schließlich eine beidseitige Armtransplantation. Im Rahmen des Festivals Les Boréales.

Jugendliche/Erwachsene / Dauer: 1h15

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité