Atelier « ensemble compostons ! » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 15 novembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Un composteur a été installé dans le jardin de la médiathèque dans le cadre de nos actions en faveur de l’environnement.

Le Syvedac et le CPIE Vallée de l’Orne nous accompagnent dans cette démarche. Ils vous proposent une animation pendant laquelle nous transférerons le bac d’apport dans le bac de maturation. Moment privilégié pour observer l’évolution de la matière et les acteurs de la décomposition.

Tout public / Durée : 1h30.

2023-11-15 14:00:00 fin : 2023-11-15 15:30:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Normandie



A composter has been installed in the mediatheque garden as part of our environmental initiatives.

Syvedac and the CPIE Vallée de l’Orne are supporting us in this process. They’ll be holding an event during which we’ll transfer the input bin to the ripening bin. It’s a great opportunity to observe the evolution of matter and the players involved in decomposition.

Open to the public / Duration: 1h30

Como parte de nuestras iniciativas medioambientales, se ha instalado un compostador en el jardín de la mediateca.

Syvedac y el CPIE Vallée de l’Orne nos apoyan en este proceso. Están organizando un acto durante el cual transferiremos el contenedor de entrada al contenedor de maduración. Se trata de una gran oportunidad para observar la evolución de la materia y los actores que intervienen en la descomposición.

Abierto al público / Duración: 1h30

Im Rahmen unserer Umweltaktionen wurde im Garten der Mediathek ein Komposter aufgestellt.

Syvedac und das CPIE Vallée de l’Orne begleiten uns bei diesem Vorhaben. Sie bieten Ihnen eine Animation an, bei der wir den Einbringungsbehälter in den Reifungsbehälter umsetzen. Ein besonderer Moment, um die Entwicklung der Materie und die Akteure des Zersetzungsprozesses zu beobachten.

Für alle Altersgruppen / Dauer: 1,5 Stunden

