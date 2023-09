Fika, atelier culinaire 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 12 novembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Animé par Isabelle Attard.

Le moment suédois du «Fika» (pause-café en français) est un moment très important dans la journée au travail, dans les lieux de formation ou à la maison.

Il s’agit de déguster une boisson chaude avec des pâtisseries/viennoiseries scandinaves et de discuter librement entre amies/collègues. Cet atelier en non-mixité permet, tout en cuisinant deux spécialités scandinaves, de parler de l’égalité femmes/hommes, des problèmes de violences sexistes et sexuelles que nous rencontrons, en prenant l’exemple de ce qu’il se passe dans les sociétés scandinaves.

À partir de 15 ans / Durée : 3h.

2023-11-12 14:30:00 fin : 2023-11-12 17:30:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Hosted by Isabelle Attard.

The Swedish « Fika » (coffee break in French) is a very important part of the day at work, in training or at home.

The idea is to enjoy a hot drink with Scandinavian pastries and to chat freely with friends/colleagues. This non-mixed workshop, while cooking two Scandinavian specialties, allows us to talk about gender equality and the problems of sexist and sexual violence that we encounter, using the example of what happens in Scandinavian societies.

From 15 years / Duration: 3h

Presentado por Isabelle Attard.

El « Fika » sueco (pausa para el café en francés) es un momento muy importante del día en el trabajo, en los centros de formación o en casa.

La idea es disfrutar de una bebida caliente con pastas escandinavas y charlar libremente con amigos/compañeros. Este taller no mixto, mientras se cocinan dos especialidades escandinavas, nos permite hablar de la igualdad de género y de los problemas de violencia sexista y sexual que nos encontramos, utilizando el ejemplo de lo que ocurre en las sociedades escandinavas.

A partir de 15 años / Duración: 3 horas

Moderiert von Isabelle Attard.

Der schwedische Moment der « Fika » (Kaffeepause auf Französisch) ist ein sehr wichtiger Moment im Tagesablauf am Arbeitsplatz, in der Ausbildung oder zu Hause.

Es geht darum, ein heißes Getränk mit skandinavischem Gebäck/Viennoiserie zu genießen und sich frei mit Freundinnen/Kolleginnen zu unterhalten. Dieser geschlechterunabhängige Workshop ermöglicht es, während der Zubereitung zweier skandinavischer Spezialitäten über die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie über die Probleme sexistischer und sexueller Gewalt zu sprechen, denen wir begegnen, und zwar am Beispiel dessen, was in den skandinavischen Gesellschaften geschieht.

Ab 15 Jahren / Dauer: 3 Stunden

