Projection d’un film de la fabrique du mensonge 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 10 novembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

En présence d’Elsa Guiol.

La série documentaire La Fabrique du Mensonge déconstruit, film après film, les mécanismes de désinformation et de manipulation de l’opinion qui empoisonnent tous les domaines de nos sociétés.

Cette série percutante, diffusée sur France 5 et sur la plateforme éducative Lumni, nous offre des clés de compréhension particulièrement utiles. La projection du film de Cécile Delarue Affaire Depp / Heard – La justice à l’épreuve des réseaux sociaux est suivie d’une discussion avec la journaliste et réalisatrice Elsa Guiol, rédactrice en chef de La Fabrique du Mensonge.

Ados-adultes / Durée : 2h.

2023-11-10 18:00:00 fin : 2023-11-10 20:00:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



In the presence of Elsa Guiol.

The documentary series La Fabrique du Mensonge (The Factory of Lies) deconstructs, film by film, the mechanisms of disinformation and manipulation of opinion that poison all areas of our society.

This hard-hitting series, broadcast on France 5 and on the Lumni educational platform, offers particularly useful keys to understanding. The screening of Cécile Delarue?s film Affaire Depp / Heard – La justice à l?épreuve des réseaux sociaux is followed by a discussion with journalist and director Elsa Guiol, editor-in-chief of La Fabrique du Mensonge.

Teens-adults / Running time: 2 hrs

En presencia de Elsa Guiol.

La serie documental La Fabrique du Mensonge (La Fábrica de la Mentira) deconstruye, película a película, los mecanismos de desinformación y manipulación de la opinión que envenenan todos los ámbitos de nuestras sociedades.

Esta impactante serie, emitida en France 5 y en la plataforma educativa Lumni, nos ofrece algunas claves de comprensión especialmente útiles. La proyección de la película de Cécile Delarue Affaire Depp / Heard – La justice à l’épreuve des réseaux sociaux irá seguida de un debate con la periodista y directora Elsa Guiol, redactora jefe de La Fabrique du Mensonge.

Adultos / Duración: 2 horas

In Anwesenheit von Elsa Guiol.

Die Dokumentarserie La Fabrique du Mensonge (Die Lügenfabrik) dekonstruiert Film für Film die Mechanismen der Desinformation und Meinungsmanipulation, die alle Bereiche unserer Gesellschaft vergiften.

Diese eindringliche Serie, die auf France 5 und auf der Bildungsplattform Lumni ausgestrahlt wird, bietet uns besonders nützliche Schlüssel zum Verständnis. Nach der Vorführung des Films von Cécile Delarue Affaire Depp / Heard – Die Justiz auf dem Prüfstand der sozialen Netzwerke findet eine Diskussion mit der Journalistin und Regisseurin Elsa Guiol, Chefredakteurin von La Fabrique du Mensonge, statt.

Jugendliche/Erwachsene / Dauer: 2 Stunden

