Les enfants aussi ont des droits 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 8 novembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

À partir de 4 ans. Durée : 2h30.

2023-11-08 14:30:00 fin : 2023-11-08 17:00:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



A moment of reading pleasure for parents and children, followed by a workshop based on the books read.

Ages 4 and up. Duration: 2h30

Una divertida experiencia de lectura para padres e hijos, seguida de un taller basado en los libros leídos.

Para niños a partir de 4 años. Duración: 2h30

Ein Lesevergnügen für Eltern und Kinder, gefolgt von einem Workshop zu den gelesenen Alben.

Ab 4 Jahren. Dauer: 2,5 Stunden

