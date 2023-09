SMN, scénario de fin 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 2 novembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Ces 20 clichés de Patrice Monchy sont des traces précieuses des derniers moments autour de la fermeture de la SMN.

« Il reste si peu de choses d’une aussi longue histoire qu’il ne faut rien négliger ; toutes les traces, même dérisoires, témoignent du bonheur, du malheur, de l’honneur et du désespoir de ces hommes qui ne méritaient pas un tel mépris. » Pierre Lebigre

Dans le cadre d’Embrasements : la SMN d’hier à demain. Tout public..

Vendredi 2023-11-02 fin : 2023-11-26 . .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



These 20 photographs by Patrice Monchy are precious traces of the last moments around the closure of SMN.

« There is so little left of such a long history that nothing should be overlooked; all traces, however derisory, bear witness to the happiness, misfortune, honor and despair of these men who did not deserve such contempt. » Pierre Lebigre

As part of Embrasements: la SMN d?hier à demain. All audiences.

Estas 20 fotografías de Patrice Monchy son un precioso registro de los últimos momentos en torno al cierre de SMN.

« Queda tan poco de una historia tan larga que no hay que pasar nada por alto; cada huella, por irrisoria que sea, atestigua la felicidad, la desgracia, el honor y la desesperación de estos hombres que no merecían tal desprecio » Pierre Lebigre

En el marco de Embrasements: la SMN d?hier à demain. Abierto al público en general.

Diese 20 Aufnahmen von Patrice Monchy sind wertvolle Spuren der letzten Momente rund um die Schließung der SMN.

« Von einer so langen Geschichte bleibt so wenig übrig, dass man nichts vernachlässigen darf; alle Spuren, auch die lächerlichen, zeugen von Glück, Unglück, Ehre und Verzweiflung dieser Männer, die eine solche Verachtung nicht verdient haben. » Pierre Lebigre

Im Rahmen von Embrasements: Die SMN von gestern bis morgen. Für alle Zuschauer.

