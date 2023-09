À la soupe, contes culinaires pour petits gastronomes 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 27 octobre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

De et par Irma Casteras.

À la soupe est un spectacle immersif qui plonge le public dans une cuisine où l’on prépare une soupe. Pendant qu’elle mijote, les épluchures se changent en moutons, enfants, arbres, voitures…

Et ces petits personnages prennent vie dans un film d’animation.

3-5 ans / Durée : 30 min.

2023-10-27 18:30:00 fin : 2023-10-27 19:00:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



By and for Irma Casteras.

À la soupe is an immersive show that plunges the audience into a kitchen where soup is being prepared. As it simmers, the peelings change into sheep, children, trees, cars…

And these little characters come to life in an animated film.

ages 3-5 / Running time: 30 min

Por y para Irma Casteras.

À la soupe es un espectáculo de inmersión que sumerge al público en una cocina donde se prepara sopa. A medida que hierve, las cáscaras se transforman en ovejas, niños, árboles, coches…

Y estos pequeños personajes cobran vida en una película de animación.

de 3 a 5 años / Duración: 30 minutos

Von und mit Irma Casteras.

À la soupe ist eine immersive Aufführung, die das Publikum in eine Küche versetzt, in der eine Suppe zubereitet wird. Während sie köchelt, verwandeln sich die Schalen in Schafe, Kinder, Bäume, Autos….

Und diese kleinen Figuren werden in einem Animationsfilm zum Leben erweckt.

3-5 Jahre / Dauer: 30 Min

