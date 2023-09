Sport et science 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 24 octobre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Jeux de société, jeux de construction, en famille, entre amis, avec l’association Jouons ensemble.

Tout public / Durée : 2h.

2023-10-24 16:00:00 fin : 2023-10-24 18:00:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Board games, construction games, with family and friends, with the Jouons ensemble association.

Open to all / Duration: 2h

Juegos de mesa, juegos de construcción, en familia y entre amigos, con la asociación Jouons ensemble.

Abierto a todos / Duración: 2 horas

Gesellschaftsspiele, Konstruktionsspiele, mit der Familie, unter Freunden, mit dem Verein Jouons ensemble.

Für alle Altersgruppen / Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité