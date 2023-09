VÉLO SMOOTHIE 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 24 octobre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Apportez des fruits frais, préparez-les et réalisez de bons cocktails en pédalant ! Matériel prêté par le service régional UNSS.

Dans le cadre de la Fête de la science.

Ados-adultes..

Vendredi 2023-10-24 fin : 2023-11-05 . .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Bring fresh fruit, prepare it and make cocktails while you pedal! Equipment on loan from the regional UNSS service.

As part of the Fête de la science.

Teens-adults.

Trae fruta fresca, prepárala y prepara unos estupendos cócteles mientras pedaleas Material prestado por el servicio regional de la UNSS.

En el marco de la Fiesta de la Ciencia.

Adolescentes y adultos.

Bringen Sie frisches Obst mit, bereiten Sie es zu und machen Sie leckere Cocktails, während Sie in die Pedale treten! Material wird von der UNSS-Regionalstelle ausgeliehen.

Im Rahmen des Festes der Wissenschaft.

Jugendliche/Erwachsene.

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité