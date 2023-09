Sport et science 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 20 octobre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Vivien Léger, coach Activité Sportive Adaptée (APA) au Club Sport Santé de Giberville, propose une séance de sport alliant théorie et pratique.

Dans le cadre de la Fête de la science.

Ados-adultes / Durée : 2h.

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 20:00:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Vivien Léger, Adapted Sports Activity (APA) coach at Club Sport Santé de Giberville, offers a sports session combining theory and practice.

As part of the Fête de la science.

Teens-adults / Duration: 2h

Vivien Léger, entrenadora de Actividades Deportivas Adaptadas (APA) del Club Sport Santé de Giberville, ofrece una sesión deportiva que combina teoría y práctica.

En el marco de la Fiesta de la Ciencia.

Adolescentes-adultos / Duración: 2 horas

Vivien Léger, Coach Activité Sportive Adaptée (APA) im Club Sport Santé de Giberville, bietet eine Sportstunde an, die Theorie und Praxis miteinander verbindet.

Im Rahmen des Festes der Wissenschaft.

Jugendliche/Erwachsene / Dauer: 2 Stunden

