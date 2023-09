Bien manger pour bien bouger 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 13 octobre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Émilie Vanstaen, diététicienne-nutritionniste, propose un atelier pour nous inviter à adapter notre alimentation à notre activité physique.

Dans le cadre de la Fête de la science.

Tout public / Durée : 2h.

2023-10-13 18:00:00 fin : 2023-10-13 20:00:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Émilie Vanstaen, dietician-nutritionist, offers a workshop to help us adapt our diet to our physical activity.

As part of the Fête de la science.

Open to all / Duration: 2 hrs

Émilie Vanstaen, dietista y nutricionista, organiza un taller para ayudarnos a adaptar nuestra alimentación a nuestra actividad física.

En el marco de la Fiesta de la Ciencia.

Abierto a todos / Duración: 2 horas

Die Diätassistentin und Ernährungsberaterin Emilie Vanstaen bietet einen Workshop an, in dem sie uns dazu auffordert, unsere Ernährung an unsere körperlichen Aktivitäten anzupassen.

Im Rahmen des Fests der Wissenschaft.

Für alle Altersgruppen / Dauer: 2 Stunden

