Bien dans mes baskets 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 10 octobre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Douze panneaux colorés et illustrés pour mieux comprendre ce qu’est l’activité physique, pour en découvrir les différents types et surtout pour avoir envie de bouger tous les jours! Une expo créée par le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer.

Dans le cadre de la Fête de la science..

Vendredi 2023-10-10 fin : 2023-10-28 . .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Twelve colorful, illustrated panels to help you better understand what physical activity is, discover the different types of activity and, above all, get in the mood to move every day! An exhibition created by the Comité de Paris de la Ligue contre le cancer.

As part of the Fête de la science.

Doce paneles ilustrados y llenos de color para entender qué es la actividad física, descubrir los diferentes tipos de actividad y, sobre todo, animarse a moverse todos los días Una exposición creada por el Comité de París de la Ligue contre le cancer.

En el marco de la Fiesta de la Ciencia.

Zwölf bunte und illustrierte Tafeln, um besser zu verstehen, was körperliche Aktivität ist, um die verschiedenen Arten von Bewegung zu entdecken und vor allem, um Lust auf tägliche Bewegung zu bekommen! Eine Ausstellung, die vom Pariser Komitee der Krebsliga erstellt wurde.

Im Rahmen der Fête de la science (Fest der Wissenschaft).

