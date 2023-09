Rentrée littéraire 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 7 octobre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

En compagnie des libraires de la Nouvelle Librairie Guillaume, nous vous proposons de découvrir une sélection d’ouvrages de la rentrée littéraire, les incontournables, nos coups de coeur mais pas seulement…

Ados-adultes / Durée : 1h30.

2023-10-07 10:30:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



In the company of the booksellers from Nouvelle Librairie Guillaume, we invite you to discover a selection of books from the new literary season, the must-haves, our favorites and more…

Teens-adults / Duration: 1h30

En compañía de los libreros de la Nouvelle Librairie Guillaume, le invitamos a descubrir una selección de libros de la nueva temporada literaria, los imprescindibles, nuestros favoritos y más…

Adolescentes-adultos / Duración: 1h30

In Begleitung der Buchhändler der Nouvelle Librairie Guillaume bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine Auswahl der Werke des literarischen Herbstes zu entdecken, die unumgänglichen Werke, unsere Favoriten, aber nicht nur…

Jugendliche/Erwachsene / Dauer: 1,5 Stunden

