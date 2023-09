Des tartines et dé-confiture 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 6 octobre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Entre deux confinements, Marie et Jean-Pierre nous accueillent chez eux.

Ils ne sont pas vieux, ce sont des Aînés, des Anciens, des Séniors. Jean-Pierre parle pour deux. Il se raconte. Il nous évoque leur rencontre dans cette résidence pour personnes âgées et leur histoire d’amour. Marie parle très peu, elle chante, elle joue, elle passe d’un instrument à l’autre, s’amuse et improvise, comme un écho aux paroles de sa Moitié, un miroir. Le temps d’une parenthèse, nous partageons avec eux des moments d’intimité, à leur rythme et au gré de leurs humeurs.

Dans le cadre de la semaine bleue.

À partir de 10 ans / Durée : 1h.

2023-10-06 18:30:00 fin : 2023-10-06 19:30:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Between two confinements, Marie and Jean-Pierre welcome us into their home.

They’re not old, they’re Aînés, Anciens, Séniors. Jean-Pierre speaks for two. He tells us about himself. He tells us about their meeting in this retirement home and their love story. Marie speaks very little, she sings, she plays, she switches from one instrument to another, she enjoys herself and improvises, like an echo to the words of her Half, a mirror. During this interlude, we share intimate moments with them, at their own pace and according to their moods.

As part of Blue Week.

From age 10 / Duration: 1h

Entre dos encierros, Marie y Jean-Pierre nos acogen en su casa.

No son viejos, son Ancianos, Ancianas, Seniors. Jean-Pierre habla por dos. Habla de sí mismo. Nos cuenta su encuentro en esta residencia de ancianos y su historia de amor. Marie habla muy poco, canta, toca, pasa de un instrumento a otro, se divierte e improvisa, como un eco a las palabras de su Mitad, un espejo. Durante este interludio, compartimos momentos íntimos con ellos, a su ritmo y según su estado de ánimo.

En el marco de la Semana Azul.

A partir de 10 años / Duración: 1 hora

Zwischen zwei Konfirmationen heißen uns Marie und Jean-Pierre bei sich zu Hause willkommen.

Sie sind nicht alt, sie sind Aînés, Anciens, Seniors. Jean-Pierre spricht für zwei. Er erzählt von sich selbst. Er erzählt uns von ihrer Begegnung in der Seniorenresidenz und von ihrer Liebesgeschichte. Marie spricht sehr wenig, sie singt, sie spielt, sie wechselt von einem Instrument zum anderen, amüsiert sich und improvisiert, wie ein Echo auf die Worte ihrer Moitié, ein Spiegel. Während einer Auszeit teilen wir mit ihnen intime Momente, in ihrem Rhythmus und nach ihrer Laune.

Im Rahmen der Blauen Woche.

Ab 10 Jahren / Dauer: 1 Stunde

