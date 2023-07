ROCKET LEAGUE 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 22 septembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Venez découvrir Rocket League , un mélange détonnant de football d’arcade et de chaos motorisé, et pourquoi pas entrer dans l’équipe de la médiathèque pour participer à Rocket Bib, le premier championnat de France inter-médiathèques sur Rocket League pour sa 3ème saison..

2023-09-22 18:00:00 fin : 2023-09-22 20:00:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Come and discover Rocket League, an explosive mix of arcade soccer and motorized chaos, and why not join the mediatheque team to take part in Rocket Bib, the first French inter-mediatheque championship on Rocket League for its 3rd season.

Ven a descubrir Rocket League, una mezcla explosiva de fútbol arcade y caos motorizado, y únete al equipo de la mediateca para participar en Rocket Bib, el primer campeonato francés entre mediatecas sobre Rocket League en su 3ª temporada.

Entdecken Sie Rocket League , eine explosive Mischung aus Arcade-Fußball und motorisiertem Chaos, und warum nicht dem Team der Mediathek beitreten, um an Rocket Bib teilzunehmen, der ersten französischen Meisterschaft zwischen Mediatheken auf Rocket League in ihrer dritten Saison.

Mise à jour le 2023-07-14 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité