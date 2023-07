La Normandie, une histoire européenne 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 15 septembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Vendredi 15 septembre, 18h30 : Vernissage en présence de Stéphanie Yon-Courtin, Députée européenne, Conseillère régionale de Normandie.

Dans l’imaginaire collectif, la Normandie reste encore trop souvent associée aux verts pâturages bocagers où paissent des vaches à l’ombre des pommiers.Loin d’être repliée sur elle-même, la Normandie est, depuis son origine, naturellement ouverte au monde. Cette « petite » région à l’échelle du vieux continent est intimement liée à ce vaste ensemble qu’est l’Europe d’aujourd’hui.

Regarder la Normandie dans sa dimension européenne, c’est l’ambition de cette exposition. Avec vingt-cinq dessins d’Emmanuel Chaunu et des textes de Jean-Jacques Lerosier, vous allez parcourir les cinq départements normands pour y retrouver des personnages, des lieux, des événements et des marqueurs de son identité.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine..

2023-09-15 18:30:00 fin : 2023-09-15 . .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Friday, September 15, 6:30 pm: Opening in the presence of Stéphanie Yon-Courtin, Member of the European Parliament and Regional Councillor for Normandy.

Far from being inward-looking, Normandy has always been naturally open to the world. This « small » region on the scale of the old continent is intimately linked to the vast Europe of today.

The ambition of this exhibition is to look at Normandy in its European dimension. With twenty-five drawings by Emmanuel Chaunu and texts by Jean-Jacques Lerosier, you’ll explore the five departments of Normandy to discover the people, places, events and markers of its identity.

As part of the European Heritage Days.

Viernes 15 de septiembre, 18.30 h: Inauguración en presencia de Stéphanie Yon-Courtin, diputada europea y consejera regional de Normandía.

En el imaginario colectivo, Normandía sigue asociándose con demasiada frecuencia a verdes prados donde las vacas pastan a la sombra de los manzanos. Esta « pequeña » región a escala del viejo continente está íntimamente ligada a la vasta Europa de hoy.

La ambición de esta exposición es contemplar Normandía en su dimensión europea. Con veinticinco dibujos de Emmanuel Chaunu y textos de Jean-Jacques Lerosier, podrá explorar los cinco departamentos de Normandía para descubrir las personas, los lugares, los acontecimientos y las señas de su identidad.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Freitag, 15. September, 18.30 Uhr: Vernissage in Anwesenheit von Stéphanie Yon-Courtin, Mitglied des Europäischen Parlaments und Regionalrätin der Normandie.

In der kollektiven Vorstellung wird die Normandie noch immer allzu oft mit grünen Heckenlandschaften in Verbindung gebracht, auf denen Kühe im Schatten von Apfelbäumen weiden. Die Normandie ist keineswegs auf sich selbst bezogen, sondern seit ihrer Entstehung auf natürliche Weise weltoffen. Diese « kleine » Region auf dem alten Kontinent ist eng mit dem großen Ganzen verbunden, das das heutige Europa darstellt.

Die Normandie in ihrer europäischen Dimension zu betrachten, ist das Ziel dieser Ausstellung. Mit fünfundzwanzig Zeichnungen von Emmanuel Chaunu und Texten von Jean-Jacques Lerosier werden Sie durch die fünf normannischen Departements reisen, um dort Personen, Orte, Ereignisse und Markierungen ihrer Identität zu finden.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité