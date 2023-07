LES BÉBÉS LECTURES 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 13 septembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Céline vous accueille dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits..

2023-09-13 10:30:00 fin : 2023-09-13 11:30:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Céline welcomes you in a warm and welcoming space to share a friendly moment around reading and nursery rhymes for toddlers.

Céline le da la bienvenida a un espacio cálido y acogedor donde podrá compartir un momento amistoso de lectura y canciones infantiles con sus pequeños.

Céline empfängt Sie in einem gemütlich eingerichteten Raum, um mit Ihnen einen geselligen Moment rund um das Lesen und die Kinderreime für Kleinkinder zu verbringen.

