Brillantes 10 rue Elsa Triolet, 8 septembre 2023, Colombelles.

Projection du film Brillantes réalisé par Sylvie Gautier en 2022 suivie d’un échange avec le public animé par Sandra Dos Santos, référente du Centre ressources illettrisme du Carif-Oref de Normandie.

Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l’entreprise qui l’emploie est rachetée, tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger.

Ados-adultes – Durée : 2h

Dans le cadre des journées nationales d’action contre l’illettrisme..

2023-09-08 à 18:00:00 ; fin : 2023-09-08 20:00:00. .

Screening of the film Brillantes directed by Sylvie Gautier in 2022, followed by an exchange with the audience led by Sandra Dos Santos, referent of the Centre Ressources Illettrisme of the Carif-Oref of Normandy.

Karine, a cleaning lady, divides her life between her night job with her colleagues and Ziggy, her 17-year-old son. When the company that employs her is bought out, everything changes for Karine. The social pressure will push her to the limit and put her in a dilemma: reveal a secret or lie to protect herself.

Teenagers and adults – Duration: 2 hours

As part of the national days of action against illiteracy.

Proyección de la película Brillantes dirigida por Sylvie Gautier en 2022, seguida de un intercambio con el público dirigido por Sandra Dos Santos, referente del Centre ressources illettrisme del Carif-Oref de Normandía.

Karine, señora de la limpieza, divide su vida entre su trabajo nocturno con sus colegas y Ziggy, su hijo de 17 años. Cuando la empresa que la emplea es comprada, todo cambia para Karine. La presión social la llevará al límite y la pondrá en un dilema: revelar un secreto o mentir para protegerse.

Adolescentes y adultos – Duración: 2 horas

En el marco de las jornadas nacionales de lucha contra el analfabetismo.

Vorführung des Films Brillantes unter der Regie von Sylvie Gautier aus dem Jahr 2022 mit anschließendem Austausch mit dem Publikum unter der Leitung von Sandra Dos Santos, Referentin des Centre ressources illettrisme des Carif-Oref de Normandie.

Die Putzfrau Karine teilt ihr Leben zwischen der Nachtarbeit mit ihren Kollegen und Ziggy, ihrem 17-jährigen Sohn. Als das Unternehmen, bei dem sie angestellt ist, aufgekauft wird, ändert sich für Karine alles. Der soziale Druck wird sie an ihre Grenzen bringen und sie vor ein Dilemma stellen: ein Geheimnis enthüllen oder lügen, um sich zu schützen.

Jugendliche/Erwachsene – Dauer: 2 Std

Im Rahmen der nationalen Aktionstage zur Bekämpfung des Analphabetismus.

