Tube meuchine 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 1 septembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Tube Meuchine, c’est un jukebox humain, un concert où vous pouvez choisir les morceaux parmi une liste de tubes ! Les 3 employés se feront une joie de les exécuter (en fait ils n’ont pas le choix, c’est dans leur contrat), dans des versions artisanales et inédites. Bref, Tube Meuchine, c’est un peu comme du bonheur, mais en mieux….

2023-09-01 18:00:00 fin : 2023-09-01 19:30:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Tube Meuchine is a human jukebox, a concert where you can choose from a list of hits! The 3 employees will be delighted to perform them (in fact, they have no choice – it’s part of their contract), in hand-crafted, never-before-seen versions. In short, Tube Meuchine is like happiness, only better?

Tube Meuchine es una gramola humana, un concierto donde se pueden elegir canciones de una lista de éxitos Los 3 empleados estarán encantados de interpretarlas (de hecho, no tienen elección, está en su contrato), en versiones caseras e inéditas. En resumen, Tube Meuchine es como la felicidad, pero mejor..

Tube Meuchine ist eine menschliche Jukebox, ein Konzert, bei dem du die Stücke aus einer Liste von Hits auswählen kannst! Die drei Angestellten freuen sich darauf, die Songs zu spielen (sie haben keine Wahl, das ist in ihrem Vertrag festgelegt), und zwar in handgemachten und unveröffentlichten Versionen. Kurz gesagt: Tube Meuchine ist ein bisschen wie Glück, nur besser

