Bonnes feuilles 10 rue Elsa Triolet, 22 août 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Que valent les végétaux qui poussent autour de nous, dans les fissures du trottoir, dans les friches, dans la forêt ? Apprendre à les connaître, c’est déjà apprendre à observer, à sentir, à toucher.

Mary-des-ailes travaille actuellement à un herbier sur les plantes médicinales de Madagascar. Elle vous propose de voyager avec elle jusqu’à la Grande Île.

Vous expérimenterez la gravure, le monotype, la création en volume, pour fabriquer collectivement un baobab qui accompagnera nos histoires.

Tout public. Horaire : après-midi sur les temps d’ouverture de la médiathèque..

Jeudi 2023-08-22 à ; fin : 2023-08-25 . .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



What is the value of the plants that grow around us, in the cracks of the sidewalk, in the wasteland, in the forest? Learning to know them is already learning to observe, to smell, to touch.

Mary-des-ailes is currently working on a herbarium on the medicinal plants of Madagascar. She invites you to travel with her to the Big Island.

You will experiment with engraving, monotype, volume creation, to collectively make a baobab tree that will accompany our stories.

All public. Schedule: afternoon during the opening hours of the media library.

¿Cuál es el valor de las plantas que crecen a nuestro alrededor, en las grietas del pavimento, en el erial, en el bosque? Aprender a conocerlas es ya aprender a observar, a oler, a tocar.

Mary-des-ailes trabaja actualmente en un herbario sobre las plantas medicinales de Madagascar. Te invita a viajar con ella a la Isla Grande.

Experimentarás con el grabado, el monotipo y la creación de volúmenes, para realizar colectivamente un baobab que acompañará nuestras historias.

Para el público en general. Horario: tarde en horario de apertura de la mediateca.

Was sind die Pflanzen wert, die um uns herum wachsen, in den Ritzen des Bürgersteigs, auf dem Brachland, im Wald? Wenn man sie kennenlernt, lernt man bereits, sie zu beobachten, zu riechen und zu berühren.

Mary-des-ailes arbeitet derzeit an einem Herbarium über Heilpflanzen aus Madagaskar. Sie lädt Sie ein, mit ihr auf die Große Insel zu reisen.

Sie werden mit Gravur, Monotypie und Volumengestaltung experimentieren, um gemeinsam einen Baobab herzustellen, der unsere Geschichten begleiten wird.

Für alle Altersgruppen geeignet. Zeitplan: Nachmittags während der Öffnungszeiten der Mediathek.

