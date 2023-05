Dans l’atelier de Mary-des-ailes 10 rue Elsa Triolet, 8 août 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Les éditions Dodo vole sont nées d’une association d’artistes avec la volonté de promouvoir les cultures en voie de disparition, les minorités silencieuses, et les artistes du sud-ouest de l’océan Indien.

Mary-des-ailes anime des ateliers dans le cadre d’échanges entre élèves du Nord et du Sud, afin d’illustrer les ouvrages jeunesse de la maison.

L’exposition présente les originaux de trois ouvrages :La fabuleuse parcelle de Monsieur Isidore, un exemple d’agroforesterie à Madagascar, illustré par les étudiants du Campus Nature de CoutancesLe loup végétalien, fables contemporaines illustrées en gravure par Mary-des-ailesComment les animaux furent transformés en arbres, conte sénégalais illustré par les écoliers de Cherbourg et de Casamance..

Vendredi 2023-08-08 à ; fin : 2023-09-02 . .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Dodo vole was born from an association of artists with the will to promote disappearing cultures, silent minorities, and artists from the southwest of the Indian Ocean.

Mary-des-ailes animates workshops in the framework of exchanges between students from the North and the South, in order to illustrate the children?s books of the house.

The exhibition presents the originals of three books: La fabuleuse parcelle de Monsieur Isidore, an example of agroforestry in Madagascar, illustrated by the students of the Campus Nature of CoutancesThe vegetal wolf, contemporary fables illustrated in engraving by Mary-des-ailesHow the animals were transformed into trees, a Senegalese tale illustrated by schoolchildren from Cherbourg and Casamance.

Dodo vole nació de una asociación de artistas con la voluntad de promover las culturas en peligro, las minorías silenciosas y los artistas del suroeste del Océano Índico.

Mary-des-ailes dirige talleres en el marco de intercambios entre estudiantes del Norte y del Sur, con el fin de ilustrar los libros infantiles de la casa.

La exposición presenta los originales de tres libros:La fabuleuse parcelle de Monsieur Isidore, un ejemplo de agroforestería en Madagascar, ilustrado por alumnos del Campus Nature de CoutancesEl lobo vegano, fábulas contemporáneas ilustradas en grabado por Mary-des-ailesCómo los animales se transformaron en árboles, un cuento senegalés ilustrado por escolares de Cherburgo y Casamance.

Der Verlag Dodo vole entstand aus einem Zusammenschluss von Künstlern mit dem Ziel, gefährdete Kulturen, stille Minderheiten und Künstler aus dem Südwesten des Indischen Ozeans zu fördern.

Mary-des-ailes leitet Workshops im Rahmen von Schüleraustauschen zwischen Nord und Süd, um die Kinderbücher des Hauses zu illustrieren.

Die Ausstellung zeigt die Originale von drei Büchern:La fabuleuse parcelle de Monsieur Isidore, ein Beispiel für Agroforstwirtschaft in Madagaskar, illustriert von Studenten des Campus Nature in CoutancesDer vegane Wolf, zeitgenössische Fabeln, illustriert mit Radierungen von Mary-des-ailesWie die Tiere in Bäume verwandelt wurden, ein senegalesisches Märchen, illustriert von Schülern aus Cherbourg und Casamance.

