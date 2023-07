Pistes de rêve 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 1 août 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Avec Delfine Guy, poète et plasticienne, nous vous invitons à cartographier la ville pour traduire vos ressentis en poésie, en couleurs, en traits, en lignes… A partir de 8 ans..

Jeudi 2023-08-01 16:00:00 fin : 2023-08-04 18:00:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



With Delfine Guy, poet and visual artist, we invite you to map the city and translate your feelings into poetry, colors, lines? Ages 8 and up.

Con Delfine Guy, poeta y artista visual, te invitamos a cartografiar la ciudad y traducir tus sentimientos en poesía, colores, líneas.. A partir de 8 años.

Mit Delfine Guy, einer Dichterin und bildenden Künstlerin, laden wir Sie ein, die Stadt zu kartografieren, um Ihre Gefühle in Poesie, Farben, Striche und Linien umzusetzen? Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité