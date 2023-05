Atelier de lecture Zarra 10 rue Elsa Triolet, 12 juillet 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Zarra, Wendi et le commissaire sont trois des personnages du livre Zarra vient de la mer (Éditions La Partie, 2022)…

Après la présentation de l’album et un temps d’échange où vous imaginerez ce qui s’est passé avant le livre ou ce qui se passera après, Gaëtan Dorémus vous initiera à un outil complètement révolutionnaire : le crayon gris! Grâce à lui, vous oserez vous lancer dans un grand dessin de paysage côtier aux mille détails !

À partir de 7 ans – Durée : 2h30. Dans le cadre de Partir en Livre..

2023-07-12 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-12 12:30:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Zarra, Wendi and the commissioner are three of the characters from the book Zarra vient de la mer (Éditions La Partie, 2022)…

After the presentation of the album and a time of exchange where you will imagine what happened before the book or what will happen after, Gaëtan Dorémus will introduce you to a completely revolutionary tool: the grey pencil! Thanks to him, you will dare to draw a large coastal landscape with a thousand details!

From 7 years old – Duration: 2h30. As part of Partir en Livre.

Zarra, Wendi y el comisario son tres de los personajes del libro Zarra vient de la mer (Éditions La Partie, 2022)…

Tras la presentación del libro y un tiempo de intercambio en el que imaginarás lo que ocurría antes del libro o lo que ocurrirá después, Gaëtan Dorémus te presentará una herramienta totalmente revolucionaria: ¡el lápiz gris! Gracias a él, ¡te atreverás a dibujar un gran paisaje costero con mil detalles!

A partir de 7 años – Duración: 2h30. En el marco de Partir en Livre.

Zarra, Wendi und der Kommissar sind drei der Figuren aus dem Buch Zarra vient de la mer (Éditions La Partie, 2022)…

Nach der Vorstellung des Buches und einem Austausch, bei dem Sie sich vorstellen können, was vor dem Buch passiert ist oder was nach dem Buch passieren wird, führt Sie Gaëtan Dorémus in ein völlig revolutionäres Werkzeug ein: den grauen Bleistift! Mit seiner Hilfe werden Sie es wagen, eine große Küstenlandschaft mit tausend Details zu zeichnen!

Ab 7 Jahren – Dauer: 2,5 Stunden. Im Rahmen von Partir en Livre.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité