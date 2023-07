L’art sous toutes ses formes 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 11 juillet 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Les jeunes du local jeune de Colombelles ont travaillé en février dernier avec Laura Valentin, graphiste, autour de la photo, de la vidéo, du dessin, de l’écriture…Ils se sont assis, ont écouté, ont fait des croquis, ont observé… Cette exposition reflète la vision des jeunes sur leur ville et sur la nature. Tout public.

Vendredi 2023-07-11 fin : 2023-07-22 . .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Last February, young people from the Colombelles youth center worked with graphic designer Laura Valentin, using photography, video, drawing, writing, etc. They sat down, listened, sketched, observed, etc. The result is an exhibition that reflects the young people’s vision of their town and of nature This exhibition reflects the young people’s vision of their city and of nature. Open to all

El pasado mes de febrero, los jóvenes del centro juvenil de Colombelles trabajaron con la diseñadora gráfica Laura Valentin, utilizando la fotografía, el vídeo, el dibujo, la escritura, etc. Se sentaron, escucharon, dibujaron bocetos y observaron? Esta exposición refleja la visión que los jóvenes tienen de su ciudad y de la naturaleza. Abierto a todos

Die Jugendlichen des Jugendzentrums Colombelles haben im Februar mit der Grafikdesignerin Laura Valentin in den Bereichen Fotografie, Video, Zeichnen und Schreiben zusammengearbeitet… Sie haben sich hingesetzt, zugehört, Skizzen gemacht und beobachtet… Diese Ausstellung spiegelt die Sicht der Jugendlichen auf ihre Stadt und die Natur wider. Für alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité