Présentation du projet d’été de la médiathèque 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 5 juillet 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Cet été, nous souhaitons organiser une randonnée urbaine dans laquelle s’exprimeront les talents des habitants de Colombelles, accompagnés par les artistes de la Troupe des Rêveurs New World. Cette randonnée sera proposée le 31 août lors de la dernière fête de l’été. Ceux qui souhaitent s’investir dans ce projet sont invités à suivre des ateliers de pratique artistique (danse, musique et théâtre).

Du 10 au 13 juillet : RDV à 14h, le lundi 10 juillet au centre de loisirs Les Francas

Du 24 au 26 juillet : RDV à 14h, le lundi 24 juillet au centre de loisirs Les Francas

Du 29 au 31 août : RDV à 14h, le mardi 29 août à la médiathèque Le Phénix

Ces ateliers seront menés par les artistes de la troupe lors de 3 stages, de 14h à 17h :

Ce premier rendez-vous, le 5 juillet, est l’occasion de présenter le projet et de

rencontrer les artistes..

2023-07-05 16:00:00 fin : 2023-07-05 17:30:00. .

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



This summer, we’d like to organize an urban tour featuring the talents of Colombelles residents, accompanied by artists from the Troupe des Rêveurs New World. The event will take place on August 31, during the last festival of the summer. Those wishing to get involved in this project are invited to take part in artistic workshops (dance, music and theater).

July 10 to 13: Meet at 2 p.m. on Monday, July 10 at the Les Francas leisure center

July 24 to 26: Meet at 2pm, Monday July 24 at Les Francas leisure center

August 29 to 31: 2 p.m. on Tuesday, August 29 at Le Phénix media library

These workshops will be led by the troupe’s artists over 3 sessions, from 2 to 5 pm:

The first meeting, on July 5, is an opportunity to present the project and

and meet the artists.

Este verano queremos organizar un paseo urbano que muestre el talento de los habitantes de Colombelles, acompañados por artistas de la Troupe des Rêveurs New World. El paseo tendrá lugar el 31 de agosto, durante el último festival del verano. Quienes deseen implicarse en este proyecto están invitados a participar en talleres artísticos (danza, música y teatro).

Del 10 al 13 de julio: Encuentro el lunes 10 de julio a las 14.00 h en el centro de ocio Les Francas

Del 24 al 26 de julio: encuentro el lunes 24 de julio a las 14.00 h en el centro de ocio Les Francas

Del 29 al 31 de agosto: el martes 29 de agosto a las 14.00 h en la mediateca Le Phénix

Estos talleres serán animados por los artistas de la compañía durante 3 sesiones, de 14:00 a 17:00 horas:

La primera sesión, el 5 de julio, es una oportunidad para presentar el proyecto y conocer a los

y conocer a los artistas.

Diesen Sommer möchten wir eine Stadtwanderung organisieren, bei der die Talente der Einwohner von Colombelles zum Ausdruck kommen, begleitet von den Künstlern der Truppe « Troupe des Rêveurs New World ». Diese Wanderung wird am 31. August während des letzten Sommerfestes angeboten. Wer sich an diesem Projekt beteiligen möchte, ist eingeladen, an Workshops zur künstlerischen Praxis (Tanz, Musik und Theater) teilzunehmen.

Vom 10. bis 13. Juli: RDV um 14 Uhr am Montag, den 10. Juli im Freizeitzentrum Les Francas

Vom 24. bis 26. Juli: RDV um 14 Uhr am Montag, den 24. Juli im Freizeitzentrum Les Francas

Vom 29. bis 31. August: RDV um 14 Uhr am Dienstag, den 29. August in der Mediathek Le Phénix

Diese Workshops werden von den Künstlern der Theatergruppe an drei Terminen von 14 bis 17 Uhr geleitet:

Dieser erste Termin, am 5. Juli, bietet die Gelegenheit, das Projekt vorzustellen und

die Künstler zu treffen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité