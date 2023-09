Ouverture de saison culturelle – Soirée cinéma autour de la danse 10 rue du Théatre Hendaye, 24 septembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

17:00 > 19:00

> Projection du film « Carmen » VO

19:00 > 20:00

> Présentation de la saison culturelle et pintxo pote offert en présence des compagnies Bilaka et Vendaval.

20:00 > 22:00

> Projection du film « Dancing Pina » VO

DANTZAREN INGURUKO ZINEMA GUALDIA

FILM BAT OHIKO PREZIOAN? 2 FILM 8€TAN

17:00 > 19:00

> « Carmen » VO filma

19:00 > 20:00

> Kultur sasoiaren aurkezpena eta pintxo potea Vendaval eta Bilaka konpainiekin

20:00 > 22:00

> « Dancing Pina » VO filma.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 22:00:00. .

10 rue du Théatre Cinéma Les Variétés

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



17:00 > 19:00

> Screening of » Carmen » VO

19:00 > 20:00

> Presentation of the cultural season and pintxo pote with Bilaka and Vendaval.

20:00 > 22:00

> Screening of the film » Dancing Pina » VO

17:00 > 19:00

> Proyección de la película « Carmen » VO

19:00 > 20:00

> Presentación de la temporada cultural y pintxo pote ofrecido con la presencia de las compañías Bilaka y Vendaval.

20:00 > 22:00

> Proyección de la película » Dancing Pina » VO

17:00 > 19:00

> Vorführung des Films « Carmen » VO

19:00 > 20:00

> Vorstellung der Kultursaison und Pintxo pote angeboten in Anwesenheit der Kompanien Bilaka und Vendaval.

20:00 > 22:00

> Vorführung des Films « Dancing Pina » OV

Mise à jour le 2023-09-20 par Hendaye Tourisme & Commerce