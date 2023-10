SOIRÉE DANSANTE « LES VINS DU MONDE » 10 rue du stade Hombourg-Haut, 4 novembre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Les vétérans du rugby club naborien et le Hombourg handball club organisent une soirée dansante sur le thème « les vins du monde », animée par « Vincenzo ». Buffet froid et chaud, fromage et dessert. Le tarif enfant s’applique aux moins de 12 ans. Sur réservation.. Tout public

Samedi 2023-11-04 19:00:00 fin : 2023-11-04 23:00:00. 35 EUR.

10 rue du stade

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



The veteran members of the Naborien rugby club and the Hombourg handball club are organizing a dance evening on the theme of « world wines », hosted by « Vincenzo ». Hot and cold buffet, cheese and dessert. Children’s rates apply to under-12s. Reservations required.

Los veteranos del club de rugby de Naborien y del club de balonmano de Hombourg organizan un baile nocturno sobre el tema « vinos del mundo », a cargo de « Vincenzo ». Buffet frío y caliente, queso y postre. Los menores de 12 años pagan. Es necesario reservar.

Die Veteranen des Rugby Clubs Naborien und des Homburger Handball Clubs organisieren einen Tanzabend zum Thema « Weine aus aller Welt », der von « Vincenzo » moderiert wird. Kaltes und warmes Buffet, Käse und Dessert. Der Kindertarif gilt für Personen unter 12 Jahren. Nach vorheriger Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-09 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH