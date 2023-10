THÉ DANSANT SENIORS 10 rue du stade Hombourg-Haut, 4 octobre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Organisé par le CCAS de la ville de Hombourg-Haut. Entrée gratuite, inscriptions au 03 87 81 87 10.. Adultes

Mercredi 2023-10-04 14:00:00 fin : 2023-10-04 . 0 EUR.

10 rue du stade

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



Organized by the CCAS of the city of Hombourg-Haut. Free admission, registration at 03 87 81 87 10.

Organizado por la CCAS de la ciudad de Hombourg-Haut. Entrada gratuita, inscripción en el 03 87 81 87 10.

Organisiert vom CCAS der Stadt Hombourg-Haut. Eintritt frei, Anmeldungen unter 03 87 81 87 10.

Mise à jour le 2023-10-03 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH