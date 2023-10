Zumba Vacances de la Toussaint 10 Rue du Stade Burnhaupt-le-Haut, 31 octobre 2023, Burnhaupt-le-Haut.

Burnhaupt-le-Haut,Haut-Rhin

Vos petits bouts de chou de 6-10 ans pourront se dépenser et s’amuser lors de l’activité ZUMBA, organisé par la Commune de Burnhaupt-le-Haut.

Inscription et paiement sur le lien du site internet de la Commune.

Plus d’informations par mail : oscbburnhaupt@gmail.com ou par téléphone..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 15:00:00. EUR.

10 Rue du Stade

Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est



Your little ones aged 6-10 will be able to work out and have fun at the ZUMBA activity, organized by the Commune de Burnhaupt-le-Haut.

Registration and payment on the Commune website.

Further information by e-mail: oscbburnhaupt@gmail.com or by telephone.

Sus pequeños de 6 a 10 años podrán ejercitarse y divertirse en la actividad de ZUMBA, organizada por la Comuna de Burnhaupt-le-Haut.

Inscripción y pago a través del enlace de la página web de la Comuna.

Más información por correo electrónico: oscbburnhaupt@gmail.com o por teléfono.

Ihre kleinen Lieblinge von 6-10 Jahren können sich bei der ZUMBA-Aktivität auspowern und Spaß haben, die von der Gemeinde Burnhaupt-le-Haut organisiert wird.

Anmeldung und Bezahlung über den Link auf der Internetseite der Gemeinde.

Weitere Informationen per E-Mail: oscbburnhaupt@gmail.com oder per Telefon.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme de Masevaux