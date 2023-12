SPECTACLE DE THÉÂTRE – GEORGES DANDIN OU LE MARI CONFONDU, TROUPE PAUS’THÉÂTRE 10 Rue du Pin Chemazé, 20 janvier 2024, Chemazé.

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

GEORGES DANDIN OU LE MARI CONFONDU, PAR LA TROUPE PAUS’THÉÂTRE.

La troupe Paus’Théâtre vient de poser ses valises à Chemazé pour y préparer une pièce de Jean Baptiste Poquelin « Georges Dandin ou le mari confondu ». Nous avons transposé cette pièce de Molière dans les années 60 avec une mise en scène très dynamique, pas mal de chorégraphies et de costumes.

George Dandin a voulu s’élever dans la société en épousant une jeune fille noble : un beau mariage ? En fait, il n’en retire que mépris, trahisons et mensonges. Bien pire, chaque fois qu’il tente de prouver l’infidélité d’Angélique, le sort s’obstine à retourner les évidences contre lui et, d’accusateur, il devient accusé. Comédie amère sans doute, mais comédie, puisque tout peut se réparer par une grande fête et finir par des danses twistees.

10 Rue du Pin Salle Léo Lelée

Chemazé 53200 Mayenne Pays de la Loire



