CONFERENCE : DANS LE VENTRE DE L’ALSACE 10 rue du Parc Sarreguemines, 13 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Nous avons le plaisir de vous convier à déguster une conférence qui vous ouvrira l’appétit, menée par Georges Bischoff, professeur émérite d’Histoire Médiévale de l’Université de Strasbourg.

Il nous invite à une conférence d’histoire culturelle centrée sur le goût et l’art de déguster, fruit de son récent ouvrage. C’est au moyen d’une multiplicité d’exemples et de maints anachronismes volontairement entretenus ou encore de certains rapprochements qui peuvent paraître incongrus que Georges Bischoff remet en cause ce que l’on nomme désormais la communication territoriale.

L’Alsace est-elle le berceau de la gastronomie moderne ? N’est-elle pas bénie des dieux par les richesses qu’on y trouve et par les routes qui la traversent ? Par les nouveautés qu’on y observe ? Ou encore, par les recettes qu’on s’y échange à travers les livres imprimés ? Et par les manières de table qu’on y cultive ?

Comment échappe-t-elle aux menaces de disette et à la tyrannie du carême ?

Pourquoi les harengs de la mer du Nord y côtoient des biftecks hongrois, et pourquoi le fromage de Hollande y concurrence le parmesan ?

À n’en pas douter une conférence qui ouvrira l’appétit du savoir !

Une conférence proposée dans le cadre du festival Mir redde Platt, en partenariat avec la Médiathèque intercommunale et l’association Confluence.

Entrée libre et gratuite.. Adultes

Vendredi 2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 20:30:00. 0 EUR.

10 rue du Parc Archives Municipales

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



We’re delighted to invite you to enjoy an appetizing lecture by Georges Bischoff, Professor Emeritus of Medieval History at the University of Strasbourg.

He invites us to a cultural history lecture focusing on taste and the art of tasting, the fruit of his recent book. Georges Bischoff uses a wide range of examples, a number of deliberately maintained anachronisms and some seemingly incongruous comparisons to call into question what is now known as territorial communication.

Is Alsace the cradle of modern gastronomy? Isn’t it blessed by the gods for the riches it offers and the roads that cross it? By the novelties we see? Or for the recipes exchanged through printed books? And by the table manners cultivated here?

How does it escape the threat of famine and the tyranny of Lent?

Why do North Sea herrings rub shoulders with Hungarian steaks, and why does Dutch cheese compete with Parmesan?

A conference that will whet your appetite for knowledge!

A lecture offered as part of the Mir redde Platt festival, in partnership with the Médiathèque intercommunale and the Confluence association.

Free admission.

Nos complace invitarle a disfrutar de una conferencia que le abrirá el apetito, a cargo de Georges Bischoff, catedrático emérito de Historia Medieval de la Universidad de Estrasburgo.

Nos invita a una conferencia de historia cultural centrada en el gusto y el arte de degustar, fruto de su reciente libro. Georges Bischoff se servirá de ejemplos muy diversos, de anacronismos deliberadamente mantenidos y de algunas comparaciones aparentemente incongruentes para poner en tela de juicio lo que hoy se conoce como comunicación territorial.

¿Es Alsacia la cuna de la gastronomía moderna? ¿No está bendecida por los dioses por las riquezas que ofrece y los caminos que la atraviesan? ¿Por las novedades que allí se pueden encontrar? ¿O por las recetas que se intercambian a través de los libros impresos? ¿Y por los modales en la mesa que allí se cultivan?

¿Cómo escapa a la amenaza del hambre y a la tiranía de la Cuaresma?

¿Por qué los arenques del Mar del Norte se codean con los filetes húngaros y el queso holandés compite con el parmesano?

Sin duda, ¡una conferencia que abrirá su apetito de conocimientos!

Una conferencia ofrecida en el marco del festival Mir redde Platt, en colaboración con la Médiathèque intercommunale y la asociación Confluence.

Entrada gratuita.

Wir freuen uns, Sie zu einem appetitanregenden Vortrag von Georges Bischoff, emeritierter Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Straßburg, einladen zu dürfen.

Er lädt uns zu einem kulturhistorischen Vortrag ein, der sich auf den Geschmack und die Kunst des Verkostens konzentriert, die das Ergebnis seines jüngsten Buches sind. Anhand einer Vielzahl von Beispielen und absichtlich aufrechterhaltenen Anachronismen oder auch unpassend erscheinenden Verbindungen hinterfragt Georges Bischoff das, was man heute als territoriale Kommunikation bezeichnet.

Ist das Elsass die Wiege der modernen Gastronomie? Ist es nicht von den Göttern gesegnet mit den Reichtümern, die man dort findet, und mit den Straßen, die es durchqueren? Wie viele Neuheiten gibt es dort? Oder durch die Rezepte, die in gedruckten Büchern ausgetauscht werden? Und durch die Tischmanieren, die man dort pflegt?

Wie entgeht sie den drohenden Hungersnöten und der Tyrannei der Fastenzeit?

Warum gibt es Nordseeheringe neben ungarischen Steaks und warum konkurriert holländischer Käse mit Parmesan?

Eine Konferenz, die den Appetit auf Wissen weckt!

Dieser Vortrag wird im Rahmen des Festivals Mir redde Platt in Zusammenarbeit mit der Mediathek und dem Verein Confluence angeboten.

Eintritt frei und kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES